Samsun'da Ramazan denetimleri sıkılaştı: 470 bin ürün incelendi

Samsun'da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü denetimlerde yaklaşık 470 bin ürün kontrol edilirken, binlerce işletmeye yönelik idari işlem ve tutanak düzenlendi.

Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen yaygın ve yoğun denetim faaliyetlerinin Samsun'da da etkin şekilde devam ettiğini açıkladı. Turpçu, 2025 yılı içerisinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 4 bin 690 işletmenin kontrol edildiğini, bu kapsamda yaklaşık 470 bin ürünün incelendiğini söyledi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 400 market, 990 kafe ve restoran ile bin 300 diğer sektör işletmesinin kontrol edildiğini belirten Turpçu, Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında 2 bin 475 ürün hakkında idari işlem tesis edildiğini ifade etti. Haksız fiyat artışı denetimleri sonucunda ise 750 işletme hakkında tutanak tutulduğunu ve bu tutanakların Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini kaydetti.

Ramazan ayı öncesinde başlatılan yoğun denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Turpçu, denetimlerde hem 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışlarının hem de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiket Yönetmeliği çerçevesinde ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğunun titizlikle incelendiğini söyledi. Etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığına özellikle dikkat edildiğini belirten Turpçu, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Haksız fiyat artışı denetimlerinde işletmelerden geriye dönük üç aylık alış ve satış fiyatlarının talep edildiğini aktaran Turpçu, yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelerin Bakanlığa bildirildiğini ifade etti. Denetimler kapsamında sebze ve meyve reyonlarında ürünlere ait güncel künye bilgilerinin bulunup bulunmadığının da kontrol edildiğini belirten Turpçu, bu bilgiler üzerinden muhtemel haksız fiyat artışlarının da incelendiğini söyledi.

Ayrıca taşınmaz ticareti, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti ve kuyum ticareti alanlarında yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin de sürdüğünü kaydeden Turpçu, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ambalajlı ürünlerde dara ağırlıklarının düşülerek net miktar üzerinden satış yapılmasına yönelik kontrollerin devam ettiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN