Samsun'da termal dronlu kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 13 kişi yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'da termal dronla yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 13 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu. Teknolojik imkanlarla yaban hayatının korunmasına devam edileceği belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Samsun'da termal dronla gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 13 kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Termal dron destekli koruma kontrol faaliyetleri kapsamında, yaban hayatına yönelik yasa dışı müdahalelere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"(Samsun'da) Termal dronla yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 13 kişi tespit edilerek ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Teknolojik imkanları kullanarak yaban hayatımızın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
