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Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine Ayakkabı Şikayetleri Damga Vurdu

Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine Ayakkabı Şikayetleri Damga Vurdu
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2024 yılında Samsun'da tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru yapıldı. En fazla şikayet konusu ayakkabı olurken, toplam başvuruların parasal değeri 113 milyon TL'yi aştı.

Samsun'da 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru yapılırken, en çok şikayet "ayakkabı" sektöründen geldi.

Samsun'da 2024 yılında önceki yıldan devir edenlerle birlikte 13 bin 781 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı. Yapılan başvuruların parasal değeri ise 113 milyon 416 bin 496,38 TL oldu. 2024 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde tüketiciler tarafından en çok "ayakkabı"ya ilişkin konularda başvuru yapıldı.

Ayakkabıya 2 bin 781 başvuru

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, kent genelinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularla ilgili, "2024 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 20,76'sı (2 bin 781 başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 6,13 ile kıyafet (822 başvuru) başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 5,09 ile cep telefonu (682 başvuru), yüzde 3,77 ile mobilya (505 başvuru), yüzde 2,81 ile kredi kartı üyelik ücreti (377 başvuru), yüzde 2,54 ile internet aboneliği (340 başvuru), yüzde 2,33 ile elektrik süpürgesi (312 başvuru) oldu" dedi.

Sektör bazında en çok şikayet perakende ticarette

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvurunun yüzde 62,58 ile perakende ticaret sektöründe (8 bin 385 başvuru) kayıtlara geçtiğini belirten Turpçu, "Bunu sırasıyla yüzde 7,50 ile abonelik hizmetler sektörüne (bin 9 başvuru), yüzde 7,30 ile finansal hizmetler sektörüne (978 başvuru) yönelik başvurular izledi. Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı mercileri dışında alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan 'tüketici hakem heyetlerimiz', uyuşmazlıkları adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlayarak, yargı mercilerimiz üzerindeki iş yükünü de önemli derecede azalmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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