Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı 1 yılda 38 bin arttı

TÜİK verilerine göre Samsun'da 2026 Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 546 bin 759 adete yükseldi. Araçların yüzde 48,3'ünü otomobil oluştururken, Nisan ayında 14 bin 667 taşıtın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2026 Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 bin 382 adet (yüzde 7,5) artarak 546 bin 759 adete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, motorlu kara taşıtları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Samsun'da 2026 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 792 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 38 bin 382 adet (yüzde 7,5) artarak 546 bin 759 adete ulaştı. Samsun, toplam 546 bin 759 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip olarak dikkat çekti.

Bu yılın Nisan ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 546 bin 759 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,3'ü (264 bin 280 adet) otomobil, yüzde 2,3'ü (12 bin 510 adet) minibüs, yüzde 0,3'ü (bin 739 adet) otobüs, yüzde 16,6'sı (90 bin 951 adet) kamyonet, yüzde 2,3'ü (12 bin 517 adet) kamyon, yüzde 17,9'u (97 bin 803 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (bin 316 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12'si (65 bin 643 adet) traktörden oluştuğu ifade edildi.

Ayrıca Samsun'da Nisan ayında 14 bin 667 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 61,1 ile ilk sırada otomobil yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
