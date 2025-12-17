Samsun'da taşıt sayısı 532 bin 670 oldu

Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 532 bin 670 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Buna göre kasım ayı sonu itibariyle Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 532 bin 670'e çıktı. Böylece geçen aya göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 124 adet artmış oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların dağılımı ise şöyle:

255 bin 974 adet otomobil, 12 bin 533 adet minibüs, bin 704 adet otobüs, 89 bin 398 adet kamyonet, 12 bin 319 adet kamyon, 94 bin 321 adet motosiklet, bin 264 adet özel amacı araç ve 65 bin 157 adet traktör. - SAMSUN