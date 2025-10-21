Samsun'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminden 1 Milyon TL Kazanç

Samsun'da çiftçiler, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden 1 milyon 227 bin TL kazanç elde etti.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Samsun'da ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 389 bin 478 hektar ormanlık alanda yürütülen faaliyetlerden biri de tıbbi ve aromatik bitki üretimi. Samsun bölgesinde karayemiş, tavşanmemesi, ahlat, ada çayı, yemişen ve mavi yemiş gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki üretilip, kazanç elde ediliyor. Bu kapsamda Samsun'da yılın ilk 9 ayında tıbbi ve aromatik bitki üretiminden 1 milyon 227 bin TL kazanç elde edildi.

Öte yandan Samsun'da 25 bin dekar alanda defne ormanı bulunuyor. Bu ormanlarda da yılda 2 bin 500 ton defne yaprağı toplanıp, orman köylüsüne 50 milyon TL gelir sağlanıyor. Ayrıca Çarşamba, Havza ve Kavak'ta envanteri yapılan ormanlarda büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilen 70 kiloluk trüf mantarı da toplanarak, ekonomiye kazandırıldı. - SAMSUN