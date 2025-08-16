Samsun'da Tarımsal Üretimi Destekleyen 32 Milyon TL Değerinde Projeye Hibe Desteği

Samsun'da tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla, toplam 32 milyon TL değerindeki iki projeye 16 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Projeler arasında çeltik fabrikası ve fındık işleme tesisi yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, proje sahipleriyle hibe sözleşmeleri imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, desteklenecek projelerin detaylarını paylaştı. Bu projelerden biri, Bafra ilçesinde "Karbon Ayak İzimizi Azaltma, Çeltik Fabrikası Makine Revizyonu ve Güneş Enerji Üretim Tesisi Projesi" olarak belirlendi. İkinci proje ise Çarşamba ilçesinde "Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırım Projesi" olarak onaylandı.

Bu iki projenin tamamlanmasıyla yatırımcılara 16 milyon TL karşılıksız hibe ödemesi yapılacağını açıklayan Yılmaz, projelerin, Samsun'da üretilen ürünlerin katma değerini artıracağını ve hem tarımsal üretime hem de üreticilere önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Yılmaz, "Hibe kapsamında uygulanacak toplam 32 milyon TL tutarındaki 2 projenin tamamlanmasıyla yatırımcılarımıza 16 milyon TL karşılıksız hibe ödemesi yapılacaktır. İlimizde üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi hem tarımsal üretimimize hem de üreticilerimize önemli katkı sağlayacaktır. Projelerin Samsun ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Projeleri kabul edilen ve gerekli belgeleri tamamlayan diğer yatırımcılarla da hibe sözleşmelerinin imzalanmaya devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
