Kuzeyin üretim üssü Samsun'da su ürünleri hamlesi

Samsun Valiliği, kentin su ürünleri sektöründeki potansiyelini büyütecek dev projeyi kamuoyuna duyurdu. 175 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi( Osb ), altyapı ve üstyapı imkanlarıyla yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor.

Karadeniz kıyısında, Samsun-Sinop sınırında, üretimin kaynağında konumlanan ihtisas Osb, su ürünleri işleme faaliyetlerine özel olarak planlandı. Stratejik konumuyla dikkat çeken bölgenin, Türkiye'nin su ürünleri işleme alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini artırması hedefleniyor. Katma değeri yüksek üretim ve istihdam odaklı yapısıyla ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlaması bekleniyor.

Bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunan ve ön tahsis başvuruları başlayan Yakakent OSB'nin, proje aşamasındaki Çayağzı Balıkçı Barınağı ile entegre şekilde faaliyet göstermesi planlanıyor. Bu entegrasyonla birlikte Samsun'un su ürünleri sektöründeki gücünün daha da artacağı ve kentin Karadeniz'deki stratejik konumunun ekonomik değere dönüşeceği vurgulandı. - SAMSUN