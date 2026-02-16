Haberler

Kuzeyin üretim üssü Samsun'da su ürünleri hamlesi

Kuzeyin üretim üssü Samsun'da su ürünleri hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği, 175 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ile su ürünleri sektöründe önemli bir potansiyel yaratılacağını açıkladı. Proje, yüksek katma değerli üretim ve istihdam odaklı yapısıyla Türkiye'nin su ürünleri işleme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Samsun Valiliği, kentin su ürünleri sektöründeki potansiyelini büyütecek dev projeyi kamuoyuna duyurdu. 175 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi( Osb ), altyapı ve üstyapı imkanlarıyla yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor.

Karadeniz kıyısında, Samsun-Sinop sınırında, üretimin kaynağında konumlanan ihtisas Osb, su ürünleri işleme faaliyetlerine özel olarak planlandı. Stratejik konumuyla dikkat çeken bölgenin, Türkiye'nin su ürünleri işleme alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini artırması hedefleniyor. Katma değeri yüksek üretim ve istihdam odaklı yapısıyla ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlaması bekleniyor.

Bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunan ve ön tahsis başvuruları başlayan Yakakent OSB'nin, proje aşamasındaki Çayağzı Balıkçı Barınağı ile entegre şekilde faaliyet göstermesi planlanıyor. Bu entegrasyonla birlikte Samsun'un su ürünleri sektöründeki gücünün daha da artacağı ve kentin Karadeniz'deki stratejik konumunun ekonomik değere dönüşeceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı