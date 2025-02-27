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Samsun'da Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Samsun'da Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu
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Samsun'da geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram sade Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 25 TL olarak belirlendi. Yumurtalı pidenin fiyatı ise 30 TL olacak. Geçen yıla göre pidenin fiyatındaki artış dikkat çekti.

Samsun'da geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram sade Ramazan pidesi, bu yıl 25 TL'den satışa sunulacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatı Samsun'da da belli oldu. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram sade pidenin 25 TL'den, yumurtalı pidenin ise 30 TL'den satılacağını açıkladı.

Yumurtalı pide farkı 5 TL

Güler, "Ramazan pidesi fiyatlarını belirledik. Bu kapsamda geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram Ramazan pidesi bu yıl 25 TL'den satışa sunulacak. Yumurtalı pide ise 30 TL'den satılacak. Türkiye genelinde yumurtalı ile sade pide arasında 10 TL fark olmasına rağmen biz bu farkı 5 TL olarak belirledik. Ramazan ayının esnafımız ve vatandaşlarımız için hayırlı geçmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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