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Samsun'da Ramazan Bayramı Öncesi Alışveriş Hareketliliği Başladı

Samsun'da Ramazan Bayramı Öncesi Alışveriş Hareketliliği Başladı
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Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği geçen yıla göre daha erken başladı. Vatandaşlar, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın ediyor.

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik, geçen yıla kıyasla daha erken başladı.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Vatandaşlar, bayram alışverişini son güne bırakmamak için çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle giysi satan mağazalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile cadde ve sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu.

Esnaf, bu yıl bayram öncesi hareketliliğin önceki yıllara göre daha erken başladığını belirterek, bayrama yakın günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Bayramın ilk gününün pazar gününe denk gelmesinin de hareketliliği öne çektiği değerlendiriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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