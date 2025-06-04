Samsun'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarında Satışlar İyi Gidiyor

Samsun'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sakinlik hakim olsa da besiciler satışlardan memnun. Kurbanlık fiyatlarının dengeli olduğunu belirten besiciler, ellerindeki hayvanların çoğunu sattıklarını söylediler.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Canik Hayvan Pazarı'nda satışlar besicilerin yüzünü güldürdü. Besiciler, büyük kısmı satılan kurbanlıklarla ilgili "Beklediğimizden iyi geçti" yorumunda bulundu.

Pazarda 100 hayvanla yer alan satıcılardan Mahmut Üst, "98 tanesini sattım, yetişen alıyor. Mevlam gönderiyor bize" diyerek satışlardan memnuniyetini dile getirdi.

25 büyükbaş getiren Erol Uyanık, "Şu ana kadar 15'ini verdim, kalanlara da ilgi var. Fiyatlar 100 bin TL ile 170 bin TL arasında değişiyor" dedi.

Tüm kurbanlıklarını satmayı başaran Süleyman Akyüz ise "Bu sene kurban insanlara güldü. Fiyatlar normaldi, malım bitti. İnsan emeğinin karşılığını aldı" ifadelerini kullandı.

Canik Hayvan Pazarı'nda hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklemeyi sürdürüyor. Arife günü hareketliliğin daha da artması bekleniyor. - SAMSUN