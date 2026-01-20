Samsun'da konut satışında tarihi zirve

Samsun'da konut piyasası 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kentte yıl boyunca gerçekleştirilen 33 bin 665 konut satışıyla, son 13 yılın rekoru kırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da konut satışları 2013 yılında 18 bin 538 seviyesindeyken, yıllar içinde istikrarlı bir artış gösterdi. 2016'da 22 bin bandını aşan satışlar, 2018'de 25 bin seviyesine yaklaşmış, 2020 ve 2022 yıllarında ise 25 binin üzerinde gerçekleşmişti. 2024'te 27 bin 608 konutun el değiştirdiği kentte asıl sıçrama 2025 yılında yaşandı ve satışlar 33 bin 665'e yükseldi.

2025 yılı içerisinde en yüksek konut satışı aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayında 4 bin 873 konut satılarak yılın zirvesi görüldü. Yılın ilk aylarında 2 binli seviyelerde seyreden satışlar, yaz aylarından itibaren kademeli olarak artış gösterdi. Son çeyrekte ivme kazanan konut piyasası, özellikle ekim ve kasım aylarının ardından aralık ayında tarihi bir seviyeye ulaştı. Samsun'daki bu yükseliş, kentte konut talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve gayrimenkul piyasasının 2025 yılında önemli bir ivme kazandığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde ise konut piyasasında artış dikkat çekti. Ülke genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN