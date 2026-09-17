Haberler

Samsun’da konut piyasası ağustosta hareketlendi: 2 bin 739 satış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’da konut piyasası ağustosta hareketlendi: 2 bin 739 satış
Güncelleme:
+30 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da konut piyasası ağustos ayında hareketli bir dönem geçirdi.

Samsun'da konut piyasası ağustos ayında hareketli bir dönem geçirdi. TÜİK verilerine göre kentte bir ayda 2 bin 739 konut satılırken, satışlarda ikinci el konutlar ilk el konutların önüne geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre Samsun'da gerçekleşen 2 bin 739 konut satışının bin 246'sını ilk el, bin 493'ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. Böylece ağustos ayında Samsun'da satılan konutların yarıdan fazlası ikinci el olarak gerçekleşti.

Kentte aynı dönemde 240 iş yeri satışı yapılırken, bunların 53'ü ilk el, 187'si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Samsun'da bu ayda yabancılara da 14 konut satıldı.

Temmuza göre arttı, geçen yıla göre düştü

Samsun'da temmuz ayında 2 bin 554 konut satılmıştı. Kentte 2025 yılının ağustos ayında ise 2 bin 885 konut satışı gerçekleştirilmişti. Böylece ağustos ayındaki konut satışları temmuz ayına göre 185 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 146 adet azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim

Koca şehrin karşısına geçip sorumluluk aldı: Hatalı aranacaksa o benim
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı