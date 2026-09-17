Samsun’da konut piyasası ağustosta hareketlendi: 2 bin 739 satış

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Samsun'da konut piyasası ağustos ayında hareketli bir dönem geçirdi. TÜİK verilerine göre kentte bir ayda 2 bin 739 konut satılırken, satışlarda ikinci el konutlar ilk el konutların önüne geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre Samsun'da gerçekleşen 2 bin 739 konut satışının bin 246'sını ilk el, bin 493'ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. Böylece ağustos ayında Samsun'da satılan konutların yarıdan fazlası ikinci el olarak gerçekleşti.

Kentte aynı dönemde 240 iş yeri satışı yapılırken, bunların 53'ü ilk el, 187'si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Samsun'da bu ayda yabancılara da 14 konut satıldı.

Temmuza göre arttı, geçen yıla göre düştü

Samsun'da temmuz ayında 2 bin 554 konut satılmıştı. Kentte 2025 yılının ağustos ayında ise 2 bin 885 konut satışı gerçekleştirilmişti. Böylece ağustos ayındaki konut satışları temmuz ayına göre 185 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 146 adet azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı