Samsun'da Kivi Hasat Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kivi hasat şenliği gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kurtahmetli Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Samsun'un tarımsal ürün çeşitliliği açısından zengin bir il olduğunu söyledi.

Bafra ve Çarşamba ovalarında her çeşit ürün yetiştirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kivi, Karadeniz Bölgesi'ne 1990'lı yılların ortasında geldi. Yapılan çalışmalarla bölgeye uygun olduğu tespit edildi. İlk aşamada küçük bahçelerle işe başlandı. Zaman içerisinde hızlı şekilde artış gösterdi." dedi.

Samsun'da kivide son 5 yıllık periyotta yüzde 100'e varan alan artışı yaşandığına işaret eden Yılmaz, "2 bin 700 dekarlardan 5 bin 600 dekarlara ulaştı. 5 bin 600 ton olan üretim bugün 13 bin tonlara çıkmış durumda. Kivi bahçelerimizin özellikle Çarşamba ilçemizde yoğunlaştığını görüyoruz. Sahil ilçelerimizde de önemli sayılabilecek kivi bahçelerimiz var. Toprağın uygun olduğu, sulama sıkıntısının olmadığı alanlarda kivi bahçeleri her geçen gün artış gösteriyor." diye konuştu.

Kivinin birim olarak getirisi yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kivinin ilimiz ekonomisine 1 milyar liranın üzerinde katkı sağladığını görüyoruz. Bu bahçemizde de hasat işlemini başlattık. Kivide hasat zamanının doğru tayini oldukça önemli. Eğer doğru zamanda hasat işlemini başlatamazsak bu, ciddi manada depoda kayıplara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Işıldak ise kivi bahçelerinin daha da artırılması için çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

Etkinlikte katılımcılar, kivi bahçesinde hasat yapan işçilerle birlikte kivi topladı.

