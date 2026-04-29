Samsun'da istihdamda yol haritası çizildi

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı ikinci olağan toplantısında, iş gücü piyasasına yön verecek kritik başlıklar ele alındı.

Samsun Limanı'nda düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda yılın ilk çeyreğine ilişkin istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşılırken, geri dönüş eğilim anketi sonuçları üzerinden iş gücü hareketliliği detaylı şekilde değerlendirildi. Organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman profillerine yönelik analizler öne çıkarken, 2026 yılı İşgücü Piyasası Araştırması hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitim-istihdam uyumunu güçlendirmeye yönelik adımların da masaya yatırıldığı toplantıda, yılın eğitim politikalarına yön verecek İşgücü Eğitim Planı güncellendi. Ayrıca 8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın çıktıları değerlendirilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantı öncesinde Vali Tavlı, Samsun Limanı'ndaki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin vurgulandığı toplantıda, bölgenin istihdam yapısını güçlendirecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü ile kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. - SAMSUN

