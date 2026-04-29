Haberler

Samsun'da istihdamda yol haritası çizildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı ikinci olağan toplantısında, iş gücü piyasasına yön verecek kritik başlıklar ele alındı.

Samsun Limanı'nda düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda yılın ilk çeyreğine ilişkin istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşılırken, geri dönüş eğilim anketi sonuçları üzerinden iş gücü hareketliliği detaylı şekilde değerlendirildi. Organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman profillerine yönelik analizler öne çıkarken, 2026 yılı İşgücü Piyasası Araştırması hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitim-istihdam uyumunu güçlendirmeye yönelik adımların da masaya yatırıldığı toplantıda, yılın eğitim politikalarına yön verecek İşgücü Eğitim Planı güncellendi. Ayrıca 8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın çıktıları değerlendirilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantı öncesinde Vali Tavlı, Samsun Limanı'ndaki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin vurgulandığı toplantıda, bölgenin istihdam yapısını güçlendirecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü ile kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak