Samsun'da Gıda Denetimleri: 20 Milyon TL Ceza Uygulandı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında toplam 18 bin 758 gıda denetimi gerçekleştirerek, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı faaliyet gösteren işletmelere 20 milyon 62 bin 849 TL idari para cezası uyguladı. 7/24 süren denetimlerde, tüketicilere uygunsuzlukları bildirmeleri için Alo Gıda 174 hattına başvurmaları hatırlatıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde bugüne kadar 18 bin 758 gıda denetimi gerçekleştirdi. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı faaliyette bulunan işletmelere toplam 20 milyon 62 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun genelinde bin 413'ü üretim, 11 bin 899'u satış-toplu tüketim-yem–ithalat–ihracat olmak üzere toplam 13 bin 312 gıda ve yem işletmesi bulunuyor. Bu çerçevede 145 kontrol görevlisi ile yürütülen çalışmalarda, işletmelerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek amacıyla 2 bin 159 numune alındı ve 18 bin 758 gıda denetimi yapıldı.

Hazır yemek üretimi yapan işletmelerden alınan 37 numunenin tamamının Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu tespit edildi. Gıda satış ve/veya toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren işletmelerden alınan 439 numunenin ise 53'ünün kodekse aykırı olduğu belirlendi.

2025 yılında Alo Gıda 174 hattına bin 208 başvuru yapıldı. Başvuruların bin 163'ü gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine, 45'i ise üretim yerlerine yönelik oldu. Tüm başvuruların il müdürlüğü tarafından ivedilikle incelendiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak denetimlerin 7/24 esasıyla devam ettiğini ifade etti. Yetkililer, vatandaşların halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek durumlarda Alo Gıda 174 hattına başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

"Tüketicileri gördükleri uygunsuzlukları bildirmeye davet ediyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bulunan bir restoran ve markete denetimler yaptı. Bu denetimlerde açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "İl ve ilçe tarım müdürlükleri olarak gıda güvenliğimizin kırmız çizgimiz olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir gıdaya göz yummayacağımızı ifade etmek istiyorum. Denetimlerimiz 7/24 esası ile devam etmektedir. Bundan sonrada aynı hassasiyetle devam edilecektir. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. O yüzden tüketici herhangi bir işletmede uygunsuzluk gördükleri taktirde mutlaka ALO 174 ihbar hattımıza bildirmeleri konusunda uyarmak istiyorum. Onların bizlere verecekleri bilgiler çok kıymetlidir" dedi. - SAMSUN

