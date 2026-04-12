Samsun'da enerji altyapısına 11,2 milyar TL'lik yatırım planı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da yürütülen çalışmalar kapsamında enerji iletim altyapısının güçlendirilmesine yönelik 2023-2025 yılları arasında önemli projeler hayata geçirilirken, yatırım programında toplam 11 milyar 222 milyon liralık planlama bulunduğu bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleri ve Samsun Valiliği koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü, üretim tesislerinde üretilen elektriğin güvenli ve kesintisiz şekilde dağıtım şirketlerine ve büyük tüketicilere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Arz-talep dengesini anlık takip ederek sistem frekansını dengeleyen kurum, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla iletim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 462 elektrik direği, 123 iletim hattı ve 37 transformatör merkezi ile 9 bin 444 MVA kurulu güçle hizmet verilirken, 2023-2025 yılları arasında 7 yeni transformatör merkezinin tamamlandığı belirtildi.

Son dönemde yaklaşık 1 milyar TL yatırım bedeliyle 154 kilovolt Yakakent ve Atakum transformatör merkezleri ile 400 kilovolt Samsun-2 oto transformatör merkezlerinin devreye alındığı kaydedildi. Artan sanayi yatırımlarıyla birlikte yükselen enerji talebine cevap verebilmek amacıyla 2 milyar TL yatırım bedelli 170 kilovolt Havza OSB ve 170 kilovolt Çarşamba OSB transformatör merkezlerinde çalışmaların sürdüğü, 400 kilovolt Tekkeköy OSB transformatör merkezi için ise ihale sürecinin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca Bafra ilçesi ve OSB bölgesinde planlanan 170 kilovolt Gazi transformatör merkezi için ihale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

İletim hatları yatırımları kapsamında ise 2023 yılında 4 kilometre, 2024 yılında 16 kilometre ve 2025 yılında 9,5 kilometre yeni hat inşa edildiği, ayrıca 583 milyon TL bedelli 170 kilovolt Samsun1-Merzifon enerji iletim hattının yenileme çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Yatırım programı kapsamında Samsun'da 5 transformatör merkezi, 11 enerji iletim hattı ve 1 bölge müdürlüğü idari binası olmak üzere toplam 17 projede çalışmaların planlandığı belirtildi. Çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 2023 yılında 30 merkeze sıfır atık belgesi alındığı, 2025 yılında ise 5 merkezin belgesinin yenilendiği ve 3 merkeze yeni belge verildiği kaydedildi.

TEİAŞ ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre arıza ve bakım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, ekonomik ömrünü tamamlayan yüksek gerilim ekipmanlarının yenilenerek, olması muhtemel kesintilerin önüne geçildiği ifade edildi. Ayrıca yüksek gerilim teçhizatlarının test ve kontrol işlemlerinin kurum tarafından geliştirilen Operasyonel Yönetim Sistemi ile düzenli olarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Canlı bakım ekipleri tarafından 2023-2025 yılları arasında yüzlerce izolatör değişimi, iletken tamiri, jumper onarımı ve elektrik alan taraması yapılırken, trafo bakım ekiplerince de yüzlerce bara ayırıcı bakım ve değişim işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Samsun'da artan yatırımlar doğrultusunda enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ilerleyen süreçte de artarak devam edeceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı