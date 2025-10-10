Haberler

Samsun'da Dev Yayın Balığı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Altınkaya Barajı'nda 2 metre uzunluğunda ve 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı. Balık, 19 Mayıs ilçesindeki bir balıkçıda 250 liradan satışa sunuldu.

Samsun'un Altınkaya Barajı'nda balıkçılar tarafından 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti. Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim

Baklava kutusunda rüşvete garip savunma: Boşluğuma geldi
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.