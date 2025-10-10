Samsun'da Dev Yayın Balığı Yakalandı

Samsun'un Altınkaya Barajı'nda balıkçılar tarafından 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti. Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. - SAMSUN