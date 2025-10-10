Samsun'da Dev Yayın Balığı Yakalandı
Samsun'un Altınkaya Barajı'nda 2 metre uzunluğunda ve 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı. Balık, 19 Mayıs ilçesindeki bir balıkçıda 250 liradan satışa sunuldu.
Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti. Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. - SAMSUN
