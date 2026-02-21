Haberler

Samsun'da belge ve izinleri olmayan 1 iguana ile 2 papağana el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'da yapılan denetimlerde belgeleri eksik olan 1 iguana ve 2 papağana el konuldu. Hayvanlar koruma altına alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Samsun'da bir iş yerinde yapılan denetimlerde, belgesi ve yasal bulundurma izni olmayan 1 iguana ile 2 papağana el konulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında olan 1 yeşil iguana, 1 mavi-sarı ara papağanı (ara araraun) ve 1 gri papağan (psittacus erithacus) tespit edildi.

Kontrollerde CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine bu hayvanlara el konuldu.

Hayvanlar ekiplerce muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Evinden 20 kamyon çöp çıkmıştı! Ölüm çatıda yakaladı

Evinden 20 kamyon çöp çıkmıştı! Ölüm çatıda yakaladı