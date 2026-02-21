Samsun'da belge ve izinleri olmayan 1 iguana ile 2 papağana el konuldu

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Samsun'da bir iş yerinde yapılan denetimlerde, belgesi ve yasal bulundurma izni olmayan 1 iguana ile 2 papağana el konulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında olan 1 yeşil iguana, 1 mavi-sarı ara papağanı (ara araraun) ve 1 gri papağan (psittacus erithacus) tespit edildi.

Kontrollerde CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine bu hayvanlara el konuldu.

Hayvanlar ekiplerce muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.