7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

121 gün sonra bir ilk! İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Samsun'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Samsun'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi Samsun'daki çarşı ve pazar yerlerinde alışveriş yoğunluğu arttı. Vatandaşlar giysi, ikramlık ve hediyelik ürünler almak için sokaklara akın ederken, esnaf bu yoğunluktan memnun.

Ramazan Bayramı öncesinde Samsun'da çarşı-pazarda yoğunluk arttı. Vatandaşlar giysi, ikramlık ve hediyelik alışverişi için sokaklara akın ederken, esnaf ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Samsun'da çarşı ve pazar yerleri bayram alışverişi için dolup taştı. Ramazan Bayramı'na bir gün kala, vatandaşlar bütçelerine uygun giysi, ikramlık, hediye ve yiyecek arayışıyla sokaklara çıktı. Kent merkezinde yoğunluk nedeniyle adeta 'iğne atsan yere düşmez' deyimine uygun görüntüler oluştu.

Esnaf, bayram öncesi işlerinin iyi olduğunu ve her bütçeye uygun ürünlerin bulunduğunu belirtirken, vatandaşlar ise daha uygun fiyatlar için pazarlık yaparak alışverişlerini tamamladı. Alışveriş yoğunluğundan memnun olan esnaf, bayram gelmeden bayram havası yaşandığını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.