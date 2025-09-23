Samsun'da Aronya Hasadı Başladı, Üreticiler Pazar Bulma Sorunu Yaşıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesi Boyacalı Mahallesi'nde, fındık ve kiviye alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya hasadı başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kilosu 300-320 TL arasında alıcı bulan fındık ve 100-110 TL'den satılan kivinin yanında, Çarşamba'da aronya üreticileri ürünlerini 100 TL'den satışa çıkardı. Üreticiler, fiyatların ilerleyen dönemde artmasını beklediklerini ifade etti.

"Fındığa alternatif ama pazarda sorun var"

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Boyacalı Mahallesi'nde aronya hasadını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Hasadın zahmetli olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Fındığa alternatif olarak gördüğümüz kivinin yanında aronya ürünümüzde çiftçilerimiz öncelikli olarak pazar bulma konusunda büyük sıkıntı çekiyor. 1 ton kivi için birkaç kişi mesai harcarken, 1 ton aronya için yaklaşık 10-12 kişilik ekip çalışmak zorunda kalıyor. Üreticimiz fındığını söküp aronya ekti ama şu anda sıkıntı yaşıyor. Şu an sadece Akçaabat'ta bir üretim tesisi var, buraya da bir tesis lazım" dedi.

"Satış fiyatı düşük, masraflar yüksek"

Boyacalı Mahallesi Muhtarı ve aronya üreticisi Muzaffer Aslan ise üç yıldır aronya ürettiklerini belirterek, "Hasat zamanı geçti ama satış noktası bulamadığımız için yeni toplamaya başladık. Geçen seneye göre ürünümüz bol ama fiyatından memnun değiliz. Nakliye dahil tüm masraflar bize ait. Kilosunu 100 TL'den satıyoruz. Bakımı kolay olmasına rağmen satışı zor. Bu durumdan biraz sıkıntılıyız" diye konuştu.

Gümüşhane'ye gönderilecek

Samsun ve çevre illerinde pazar sıkıntısı yaşayan üreticiler, bu yılki hasadı nakliye masraflarıyla birlikte Gümüşhane'ye göndereceklerini belirtti. Üreticiler, ilerleyen dönemde üretimin artmasıyla birlikte Çarşamba ve Bafra Ovalarında aronyanın daha fazla değer kazanmasını bekliyor. - SAMSUN