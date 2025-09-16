Samsun'da Ağustos Ayında Konut Satış Rekoru Kırıldı

Samsun'da ağustos ayında 3 bin 51 konut satışı gerçekleşerek 2025'in en yüksek aylık satış rekoru kırıldı. Geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

TÜİK, konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre Samsun'da bu yılın ağustos ayında toplam 3 bin 51 adet konut satışı gerçekleşti. İlk 7 ayda konut satış rakamları hiç 3 bin adete ulaşmazken, ağustosta ise konut satışı alanında rekor kırıldı.

Samsun'da ocakta 2 bin 449 adet, şubatta 2 bin 230 adet, martta 2 bin 52 adet, nisanda 2 bin 525 adet, mayısta 2 bin 397 adet, haziranda 2 bin 206 adet, temmuzda 2 bin 885 adet ve son olarak ağustosta ise 3 bin 51 adet konut satıldı. İlk 8 ayda Samsun'da toplamda ise 19 bin 795 adet konutun satışı gerçekleşmiş oldu.

2024 yılı ağustos ayında Samsun'da 2 bin 547 konut satılmıştı. Buna göre ağustos ayındaki konut satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. - SAMSUN