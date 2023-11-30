Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 23 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Atık yağların izinsiz toplanarak yakıta dönüştürüldüğü tespit edildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin alınmadan ve sisteme giriş yapılmadan toplanıp, solventle inceltildikten sonra yakıt yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Tekkeköy ilçesinde durdurulan atık taşıma aracında 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Atık taşıma aracının şoförü H.M.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy Suç Hukuk Ekonomi Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title