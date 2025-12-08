Haberler

Samsun'da 11 ayda 1,5 milyon kişiye havayolu hizmeti

Samsun'da 11 ayda 1,5 milyon kişiye havayolu hizmeti
Güncelleme:
2025 yılı ilk 11 ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1 milyon 457 bin 979 yolcu trafiği gerçekleşti. Kasım ayında ise toplam 132 bin 569 yolcuya hizmet verildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, 2025 yılının ilk 11 ayında 1 milyon 457 bin 979 kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yük trafiği ise 13 bin 432 ton olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 121 bin 928, dış hat yolcu trafiği 10 bin 641 oldu. Böylece kasım ayında toplam 132 bin 569 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 234, dış hatlarda 114 olmak üzere toplamda bin 348'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 1097 ton oldu.

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 457 bin 979, uçak trafiği 15 bin 845, yük trafiği ise 13 bin 432 ton olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

