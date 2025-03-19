Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 2025'in İlk İki Ayında 222 Bin Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 2025'in ilk 2 ayında 222 bin 792 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 91 bin 982, dış hat yolcu trafiği 6 bin 609 oldu. Böylece Şubat'ta toplam 98 bin 591 yolcuya hizmet verildi.

Şubat ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 724, dış hatlarda 101 olmak üzere toplamda 825'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplamda 896 ton oldu.

2 aylık (Ocak-Şubat dönemi) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 222 bin 792, uçak trafiği 2 bin 165, yük trafiği ise 2 bin 50 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN