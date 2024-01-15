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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Çarşısı'nda Güneş Enerji Santrali Projesini Tamamladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Yabancılar Çarşısı'nın çatısında inşa edilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'İnşa çalışmaları tamamlanan Yabancılar Çarşısı GES projesi 1 ay içinde elektrik üretimine başlayacak' dedi. Yenilenebilir enerji kavramlarına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Çarşısı'nda başlattığı çalışmalarını tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Yabancılar Çarşısı'nın çatısında inşa edilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " İnşa çalışmaları tamamlanan Yabancılar Çarşısı GES projesi 1 ay içinde elektrik üretimine başlayacak" dedi

Yenilenebilir enerji kavramlarına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Çarşısı'nda başlattığı çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak çatısı sandviç panel levha ile kaplanarak yenilenen çarşıda esnaf daha nezih bir ortama kavuştu. Ardından Büyükşehir Belediyesi, yenilediği çarşının çatısına Güneş Enerji Santrali kurmak için çalışmalara başladı. 19 bin metrekare yüzey alanında 2.5 MW güce sahip GES projesi çalışmaları kapsamındaki 5 bin 760 panelin kurulumu kısa sürede tamamlandı. YEDAŞ'la resmi işlemler tamamlanır tamamlanmaz elektrik üretimine başlayacak GES, bin 500 hanenin tüketimine denk gelen elektrik üretecek.

"GES projemizle örnek olduk"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok önem verdiğimiz bir projeyi daha tamamladık. Yabancılar Çarşısı'nın çatısına da 2.5 MW gücünde güneş enerji santrali kurduk. Panel kurulumları tamamlandı. İnşa çalışmaları tamamlanan Yabancılar Çarşısı GES projesi 1 ay içinde elektrik üretimine başlayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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