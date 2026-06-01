Samsun-Bodrum direkt uçuşları başlıyor

Samsun ile Bodrum arasında direkt uçuşlar 3 Temmuz itibarıyla başlıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferlerin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Samsun-Çarşamba Havalimanı ile Bodrum Havalimanı arasında AJet tarafından düzenlenecek direkt uçuşlar, 3 Temmuz'dan itibaren yolcuların hizmetine sunulacak. Seferler haftada iki gün, pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Şirketten alınan bilgiye göre pazartesi günleri Bodrum'dan hareket eden uçağın Samsun'a varış saati 17.45, Samsun'dan kalkış saati ise 18.20 olarak planlandı. Cuma günleri ise Samsun'a varış saati 12.50, Samsun'dan kalkış saati de 13.25 olarak açıklandı.

Yaz sezonuna yönelik planlanan direkt uçuşların 23 Ekim tarihinde sona ereceği bildirildi. - SAMSUN

