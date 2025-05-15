Samsun, Astoria Grande Kruvaziyeri İle 990 Rus Turisti Ağırladı

Samsun, Astoria Grande Kruvaziyeri İle 990 Rus Turisti Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'in turizmde yükselen destinasyonlarından Samsun, Astoria Grande kruvaziyeri ile bu sezon ikinci kez 990 Rus turisti ağırladı. Turistler, şehirdeki tarihi ve turistik yerleri yoğun ilgiyle gezdi.

Karadeniz turizminin yükselen destinasyonlarından biri olan Samsun, Astoria Grande kruvaziyeri ile bu sezon ikinci kez 990 Rus turisti ağırladı. 14 Mayıs'ta Amasra'dan hareket eden kruvaziyer, 441 mürettebat ile birlikte toplam bin 431 kişiyle Samsun Limanı'na demir attı.

Tarihi ve turistik noktalara yoğun ilgi

Samsun'u ziyaret eden turistlerin bir günlük programı kapsamında; Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, alışveriş merkezleri ve Atakum sahili yer aldı. Şehri keşfe çıkan turistler, tarihi ve doğal güzellikleri ilgiyle gezdi.

Samsun kruvaziyer turizminde yükseliyor

Astoria Grande kruvaziyerinin Samsun seferleri, kentin kruvaziyer turizmindeki potansiyelini gözler önüne sererken, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Sezon boyunca düzenli seferlerin yapılması bekleniyor.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacağı ve Trabzon'a gideceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni T1 terminali açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük değişim başlıyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.