Şampiyonu şimdiden açıkladı: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, finans piyasalarına yönelik değerlendirmelerinde gümüşün hem 2025'te hem de 2026'da yatırımcısına en fazla kazandıracak araç olmaya devam edeceğini söyledi.

Gümüşün ekim ayında tarihi seviyeleri gördüğünü hatırlatan Memiş, altın-gümüş rasyosunun 77 seviyesine kadar gerilemesinin gümüşü altına kıyasla çok daha cazip hale getirdiğini ifade etti. Memiş, 2026 yılı boyunca da rasyonun düşmeye devam edebileceğini, bunun da gümüşü pozitif etkileyeceğini dile getirdi.

İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları;

"Gümüş ekim ayında tarihi zirveleri görmüştü. 1 ay aradan sonra yeni bir zirve geldi. Neden bu kadar yükseldi? Altın-gümüş rasyosu 77 seviyesine gerileyince haliyle gümüş altına göre daha fazla kazandırdı. 2025 yılının şampiyonu gümüştü. 2026'nın şampiyonu da gümüş olacak. Gümüş tarafında 2026 yılını önemsiyoruz.

"FIRSATI DEĞERLENDİREN DOĞRU KARAR VERDİ"

Özellikle altın/gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi.

"ALTIN FİYATLARI ARAFTA"

Ons altın 4184 dolar seviyesinde. Rasyo gerileyince biraz daha kendini frenledi. Kabaca 4.000-4200 dolar aralığında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcı şuna cevap vermeli? Bu yükselişler devam edecek mi? Yoksa bir tuzak mı var? Altın fiyatları şu an arafta. ABD, Venezüella'ya saldıracak mı, yoksa Rusya-Ukrayna savaşında bir barış olacak mı? Altın fiyatları savaş ya da barış haberlerine göre aksiyon alacak.

ALTINDA YÜKSELİŞLER KALICI OLACAK MI?

Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vadede 4.000-4200 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Kişisel olarak 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum. Bu da altın fiyatlarının 4.000 doların altına sarkmasına sebep olacaktır. 3.800-3900 dolar seviyeleri benim için sürpriz olmayacak.

ALTIN VE GÜMÜŞE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI

Yükselen altın ve gümüşe alternatif olan bir yatırım aracı var mı? Evet var, euro mesela. Euro/dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Burada düşük bir kur var. Dolayısıyla euronun altına alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir enstrüman yüksekse, başka bir yatırım aracı ucuzdur. Yüksek olan bir yatırımın arkasından gitmektense ucuz bir yatırıma yönelmek daha mantıklı. Euro/dolar paritesi 2026'nın ilk çeyreğinde 1,21 seviyelerine çıkmasını öngördüğü için şuan ki seviyenin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Zirveyi test ettikten sonra arkasından bakmanın gereği yok, bir enstrüman baskı altındayken ya da düşüş trendindeyken yatırım yapmak gerekiyor. Teraziye baktığınız zaman altın şu anda daha maliyetli, euro daha mantıklı geliyor. Dolar ve euro bir yatırım aracı değil. Ama altında bir düşüş beklediğimiz için, dövizle parite yapacağımız için euroyu araç olarak kullanıyoruz. Bu yüzden önemsiyorum. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak gören varsa önümüzdeki 4 yıl içinde Çin yuanı ve Rus rublesinin dolara kıyasla performansı daha iyi olacaktır. Fed'in faiz indirme ihtimali yükseldiği için altında yükseliş var ama yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gümüş 2020 yılında 2.5 TL'ydi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler.

GRAM ALTIN 6 BİN TL OLUR MU?

Gram altında 6 bin TL seviyesine çok bir şey kalmadı. Fed faiz indirimine giderse 6 bin TL'yi görebiliriz. ABD, Venezuala'ya saldırırsa gram altında 6 binli rakamları gündeme getirir. Ama tam tersi bir tabloda yılı 5.500-5700 TL aralığında yılı tamamlarız. Çok bilinmezlik, puslu bir hava var. O yüzden net bir rakam vermek doğru değil."