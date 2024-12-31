İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı

2024 yılını geride bırakırken, geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırımları da belli oldu.

ALTININ GRAM FİYATINDA YÜZDE 51.63'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 53,16 ile cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve avro/TL yüzde 12,51 arttı.

BIST'TEKİ ARTIŞ YÜZDE 31,60 OLDU

2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2024 sonunda 9.830,56 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan ve yüzde 31,60 olarak gerçekleşti.

KÜLÇE ALTIN YÜZDE 51,63 ARTTI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024'te yüzde 51,63 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1.962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024 yılının son işlem gününde 2 bin 975 liraya çıktı.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 19,63 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 12,51 yükseliş görüldü.2023 yılında 29,5550 lira olan ABD doları, 2024 yılında 35,3580 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 32,6660 lira olan avronun satış fiyatı da 2024 yılının son işlem gününde 36,7510 liraya yükseldi.

ŞAMPİYON CUMHURİYET ALTINI

2023 yılını 13 bin 176 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 20 bin 180 lira oldu. En çok kazandıran yatırım aracı olan cumhuriyet altını yüzde 53,16 oranı ile yüzleri güldürdü.