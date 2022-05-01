Salkım güvesiyle Japon tuzaklı mücadele

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen yöntemle önlem alınmaya başlandı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl'de, bağlarda rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen Feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandı.

Sarıgöl ve çevresinde son yıllarda giderek yaygınlaşan yeni farklı teknoloji ile üzüm bağlarının salkım güvesine karşı feromon tel ve kapsüllerle mücadelenin başladığını belirten üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Salkım güvesine önlem olarak, feromon tel ve kapsüller ile mücadele başlattık. Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor. Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz 'Japon tuzağı', 'Feromon Tuzağı' ya da 'Altatıcı tuzağı' denilmekte. Bu sistem çok yararlı olmakta ancak feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yaptıklarında uygulama daha başarılı sonuçlar veriyor." dedi.

Salkım güvesi için, bağlarına takılan tel veya kapsül feromom sitemindeki uygulamayı anlatan Tosun şunları söyledi: "Bir dekarlık üzüm bağına asmaların ilk asmadan başlanarak dörder atlamalı olarak dekara 45 adet salkım güvesinden korumak için feomon tel koymaktayız. Bağın çevresindeki sıralara daka sıkı koruyucu tel koymaktayız. Bu yıl üzüm bağlarında kullanılan teknoılojij tel için dekarda 70 TL devlet desteği verilecek." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi