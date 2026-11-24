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Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl yaşanan yüksek zeytin rekoltesi, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu. Fabrikaların işleme kapasitesinin dolması üzerine Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, üreticilere yağlık zeytin hasadına 3-5 gün ara vermeleri çağrısında bulundu.

Salihli'de zeytin üretiminde yaşanan artış, hasat ve işleme sürecinde yoğunluğu beraberinde getirdi. Zeytinyağı fabrikalarının avlularının zeytinle dolduğunu belirten Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hasada kısa süreli ara verilmesini tavsiye etti.

Fabrikaların gece gündüz çalıştığını ifade eden Aksoy, yağlık zeytinlerin fabrikalarda uzun süre beklemesinin kalite ve üretici açısından zarara yol açabileceğine dikkat çekti. Aksoy, üreticilere yağlık zeytin hasadına 3 ila 5 gün ara vermelerini, bu süreçte ise sofralık zeytinlerini toplamaya devam edebileceklerini söyledi.

Rekoltede büyük artış

Salihli'deki zeytin rekoltesine ilişkin rakamları paylaşan Aksoy, 2025 yılında 14 bin 696 ton olarak tahmin edilen yağlık zeytin rekoltesinin 2026 yılında 53 bin 500 tona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Sofralık zeytinde ise 2025 yılında 14 bin 696 ton olan tahmini rekoltenin 2026 yılında 22 bin 944 ton olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de bu yıl zeytinde yaşanan ürün bolluğuna dikkat çekti.Ürün bolluğunun fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Yüksel, "Bu ürün bolluğundan dolayı Sultani üzümde olduğu gibi zeytinde de üreticilerimiz fiyat konusunda mutlu olmadı. Salihli'de yaklaşık 4 milyon zeytin ağacı bulunan zeytin, bölgemizin önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yıl da zeytinde ürün bolluğu yaşanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı