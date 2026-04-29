Salihli projeleri için tarımdan eğitime kapsamlı değerlendirme toplantısı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, kaymakamlık bünyesinde yürütülen ve planlanan projelerin değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda devam eden çalışmalar ele alınırken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler de masaya yatırıldı. Özellikle Organize Tarım Bölgesi (OTB) kapsamında tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticiye katma değer sağlayacak yatırımlar ile istihdamın güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Eğitim alanında niteliğin artırılmasına yönelik atılacak adımlar görüşülürken, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi de toplantının gündeminde yer aldı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, projelerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için istişarelerde bulunuldu. - MANİSA

