Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Salihli Ovası'nda pamuk hasadı başladı.

Bu yıl Salihli'de 189 çiftçi tarafından toplam 13 bin 400 dekar alanda ekilen pamukta ilk hasat, Pazarköy Mahallesi'nde üretici İsmail Hakkı Hoşgör'ün tarlasında yapıldı.

İlk hasada Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir katıldı. Törende makineli pamuk toplama uygulamaları yerinde incelendi.

Pamuk, "Beyaz Altın" olarak bilinirken, tekstil sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Son teknoloji pamuk toplama makineleriyle yapılan hasatta, hem toplama süresinin kısaldığı hem de maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, pamuk üretiminin ilçe ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, makineli tarımın çiftçilere hem iş gücü hem de zaman tasarrufu sağladığını ifade etti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de pamuk hasadına yönelik kontrollerin sürdüğünü, verim ve kalite açısından olumlu sonuçlar alındığını açıkladı.

Pamuk üretiminin artırılmasının hem çiftçi gelirini yükselteceği hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı. - MANİSA