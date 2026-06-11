Salihli'de zeytin güvesi alarmı

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine yönelik önemli bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, ilçede ova ve kırtaban bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin, zeytin güvesinin meyve nesline karşı ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan duyuruda, zeytin güvesi zararlısına karşı mücadelede belirtilen tarihlerde yapılacak ilaçlamanın ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde zeytinliği bulunan üreticilerin ise bu alanlar için yapılacak ayrı duyuruyu beklemeleri gerektiği ifade edildi. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin belirtilen tarihlere dikkat etmeleri ve mücadele çalışmalarını zamanında gerçekleştirmelerinin verim ve kalite açısından önem taşıdığını hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı