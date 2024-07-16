Salihli'de Tarım Alanlarında Domuz Sürek Avı Yapıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Salihli'nin Kabazlı ve Durasıllı mahallelerindeki tarım alanlarında mücadele amaçlı domuz sürek avı yapıldı.

Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, gerekli emniyet tedbirleri alınarak Salihli'de sürek avı düzenlendi. Salihli'nin Kabazlı ve Durasıllı Mahallesi'nde yapılan sürek avına 20 avcı katılım sağladı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgedeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması, artan domuz popülasyonunun azaltılması ve zararın en az seviyeye düşürülmesi için zirai amaçlı yaban domuzu sürek avı düzenlenmiştir. Önümüzdeki günlerde diğer çevre köylerde de yaban domuzu sürek avı yapılması planlanmaktadır. Mücadele amaçlı sürek avı çalışmalarımızda emeği geçen personellerimize, avcılarımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, Salihli Avcılık ve Atıcılar Derneğine, mahalle muhtarları ve değerli üreticilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - MANİSA