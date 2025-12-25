Haberler

Salihli'de organize tarım bölgesi için önemli adım

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çalışma Grubu ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret ederek Organize Tarım Bölgesi projelerinin ilerleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Tarım Bölgesi çalışmaları kapsamında Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan gelen Çalışma Grubu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Salihli'de kurulması planlanan Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelinen süreç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı heyeti tarafından ilçede planlanan Organize Tarım Bölgesi için yer seçimine esas ön inceleme ve etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmelerde, belirlenen alanın teknik uygunluğu, mevzuat süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. Projenin Salihli tarımı ve ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Kaymakam Ali Güldoğan, nazik ziyaretlerinden dolayı Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, Organize Tarım Bölgesi çalışmalarının Salihli için hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

