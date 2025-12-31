Salihli'de kışlık sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kontroller sürüyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kışlık sebzelerde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı arazi kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Teknik personeller tarafından ilçe genelinde hububat ve sebze ekili alanlarda yapılan kontrollerde, bitkilerin gelişim durumu ile hastalık ve zararlı yoğunluğu inceleniyor. Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak, doğru ilaçlama yöntemleri ve bakım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Yetkililer, yapılan kontrollerin ürün verimliliğini artırmak ve olabilecek zararların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca üreticilerin, tarlalarında şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi. - MANİSA