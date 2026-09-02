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Salihli'de Kapya Biber Hasadı Bereketi: 'Kırmızı İnci' Sofralara Yolculukta

Salihli'de Kapya Biber Hasadı Bereketi: 'Kırmızı İnci' Sofralara Yolculukta
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Salça ve tarhanaya lezzet katan, Ege Bölgesi’nin öne çıkan ürünlerinden kapya biberde Manisa’nın Salihli ilçesinde hasat bereketi yaşanıyor.

Salça ve tarhanaya lezzet katan, Ege Bölgesi'nin öne çıkan ürünlerinden kapya biberde Manisa'nın Salihli ilçesinde hasat bereketi yaşanıyor. Üreticilerin "kırmızı inci" olarak nitelendirdiği kapya biberler, tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna başladı.

Salihli'nin Kemer, Poyraz ve Hacıhıdır Mahallelerinde, tütüne alternatif ürün olarak yetiştirilen kapya biber, son yıllarda bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi.

Mayıs ve Haziran aylarında toprakla buluşturulan kapya biber fideleri, Eylül ayının ilk günlerinde hasat vermeye başladı. Tarlalarda olgunlaşan biberler, üreticiler tarafından tek tek toplanıyor. Hasat edilen ürünler, başta Salihli olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlara gönderiliyor.

"Kırmızı inci" olarak anılan kapya biber; salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharata ve turşuya kadar birçok alanda kullanılıyor. Gıda sektörünün önemli hammaddelerinden biri olan kapya biberin kullanım alanı da her geçen yıl genişliyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kırmızı biber, Salihli'de özellikle geleneksel tarhana yapımında yoğun olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra közlenerek de sofralarda yerini alıyor.

Salihli'de tütüne alternatif olarak üretimi yaygınlaşan kapya biber, hem üreticilere önemli bir gelir kapısı oluşturuyor hem de bölge tarımında "kırmızı inci" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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