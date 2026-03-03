Salihli'de Mart ayı kamu yatırımları ve hizmetleri masaya yatırıldı

Salihli'de devam eden kamu yatırımları ve Mart ayı hizmet planlaması, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi; kurumlar arası koordinasyon ve çalışmaların zamanında tamamlanması vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, Mart ayı kamu yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçede devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu, Mart ayı içerisinde planlanan çalışmalar ve kurumların görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin hususlar ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, yatırım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiğini vurgulayarak, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı