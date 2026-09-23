Salihli'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında görüşüldü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilçede yürütülen ve planlanan kamu yatırımları ile projelerin son durumu, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda başta eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler olmak üzere ilçe genelinde devam eden kamu yatırımlarının fiziki durumları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi. Kurum amirleri, sorumlu oldukları projeler hakkında sunum yaparak yürütülen çalışmalar ve saha faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımların vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Güldoğan, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılmasının, projelerin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Kaymakam Güldoğan, tüm kurumlarla iş birliği ve eş güdüm içerisinde çalışmaya, yatırımları sahadan titizlikle takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı