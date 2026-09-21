Haberler

Salihli'de Akdeniz Meyve Sineği çıkışı başladı, üreticilere mücadele çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de Akdeniz Meyve Sineği çıkışı başladı, üreticilere mücadele çağrısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürveylerde Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığını duyurdu. Müdürlük, Trabzon hurması, ayva, elma ve nar bahçelerinde üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle zamanında mücadele etmesini istedi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personeller tarafından yapılan sürveylerde Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığının tespit edildiğini duyurdu. Üreticilere mücadele çağrısı yapıldı.

Salihli'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili üreticilere önemli uyarı geldi. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen sürveylerde, Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığı belirlendi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, özellikle Trabzon hurması, ayva, elma ve nar bahçelerinde üreticilerin zararlıya karşı gerekli mücadeleyi başlatması gerektiği bildirildi.

Üreticilerin, söz konusu ürünlerde Akdeniz Meyve Sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak mücadele etmesi istendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ürün kayıplarının önüne geçebilmesi için gerekli tedbirleri zamanında almasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, 'Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz' dedi

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza devam edeceğiz" dedi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Aylık gelirini açıkladı
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti