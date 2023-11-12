Salihli Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Salihli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için halk ekmek fabrikası kurdu. Fabrikada üretilen 200 gram ekmek 5 liradan 9 satış noktasında satılıyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda, amaçlarının rekabet oluşturmak değil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu belirtti.

Salihli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirdiği halk ekmek fabrikasında üretilen 200 gram ekmek 5 liradan, 9 satış noktasında satılıyor.

Halk ekmek fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, amaçlarının rekabet oluşturmak değil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu söyledi. Başkan Kayda, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak, Salihli Belediyesi olarak halkımıza daha ucuz ve ekonomik ekmek sunmak amacıyla halk ekmek fabrikamızda sağlıklı şartlarda üretimimiz devam ediyor. İlçe merkezinde 8 satış noktası ve Poyrazdamları mahallemiz olmak üzere 9 satış noktasında 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır. Üretken belediyecilik anlayışımızla Salihli'miz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Salihli'de halk ekmek satış noktaları ise şu şekilde: Poyrazdamları, Dedetaşı ve Keli Mahalleleri, Kurtuluş Pazaryeri, Gümüşçayı Semt Pazaryeri, Devlet Bahçeli Kent Meydanı, Mehmetçik Parkı yanı, Özyurt ve Yeşilyurt Muhtarlık Binası, Barış Mahallesi Muhtarlık binası.

Öte yandan halk ekmek satış noktalarının Pazar günü hizmet vermediği öğrenildi. - MANİSA