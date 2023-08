Salçalık Biber Fiyatları Artıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber fiyatları başta akaryakıta gelen zamlar ve diğer girdi maliyetlerinden dolayı geçen seneye göre yaklaşık 2 katına çıktı. Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, "Mazot fiyatları arttıkça ve artmaya devam ettikçe bu biberin fiyatı da artacak. Yani bunu beklemenin ya da biber düşer diye böyle bir algı oluşması kesinlikle hoş değil. Biber şu an artışa devam ediyor, mazot fiyatlarından dolayı pahalılık devam edecek" dedi. Salçalık biber almaya gelen bir vatandaş ise, "Fiyatlar uçuk, gücümüz yetmiyor. Bakıyoruz almayacağız ama geziyoruz fiyat düşer mi diye, bir umut" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de mutfakların vazgeçilmezi olan neredeyse her yemeğe konan biber salçası yapımına başlandı. Kadirli ilçesinde geçen yılki salçalık biber fiyatları bu yıl akaryakıt zamları ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı yaklaşık 2 katına çıktı.

"MAZOT FİYATLARI ARTTIKÇA BİBERİN FİYATI DA ARTACAK"

Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu şunları söyledi:

"Biber iki kısım, birincisi Karaisalı biberi var, Hatay ekilişli, geçen yıl 10-11 lira civarlarındaydı. Diğer bir biber de Karaisalı biberi var Karataş'tan geliyor Adana'dan, bahçe biberi dediğimiz bu da 8,5 liraydı, o bahçe biberinin fiyatı bu yıl 14 lira. Karaisalı biberi de 16-17 lira olarak devam ediyor. Bunların bu şekilde fiyatların yükselmesi mazot ve işçi yevmiyelerinin, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı fiyatlar yüksek. Yani bunun bu şekilde mazot yüksek olduğundan dolayı geriye düşeceğini kesinlikle öngörmüyoruz. Biber şu an Karaisalı biberi 16-17 lira bandında ama bu fiyatların daha yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz çünkü mazot aşırı derecede pahalı, işçi yevmiyeleri pahalı diğer girdi maliyetleri yüksek olduğundan şu an biber 16-17 lira, bu daha da yukarı çıkacak. Diğer bir bahçe biberi var o da geçen yıl 8,5 liraydı, 9 lira civarındaydı, şu anda 14 lira civarında bunun da fiyatı yükselecek. Bu şekilde biber satışları devam ediyor. Mazot fiyatları arttıkça ve artmaya devam ettikçe bu biberin fiyatı da artacak. Yani bunu beklemenin ya da biber düşer diye böyle bir algı oluşması kesinlikle hoş değil biber şu an artışa devam ediyor, mazot fiyatlarından dolayı pahalılık devam edecek."

"FİYATLAR UÇUK"

Bir vatandaş, "Fiyatlar uçuk, gücümüz yetmiyor. Asgari ücretle çalışan eşimiz var şirketlerde çalışıyor maaş vermiyorlar. Ne yapalım aç mı duralım? Az uz alacağız. Çocuklar okuyor üniversiteye gidiyor. Yemek salçasız olmaz, tuzsuz da olmaz, insan da sevgisiz olmaz. Bakıyoruz almayacağız ama geziyoruz fiyat düşer mi diye, bir umut" dedi.

Başka bir vatandaş da "Çok pahalı, geçen sene ucuzdu. Elimizden emekliyiz, gezeceğim, öyle bir bakmaya geldim, alayım diye gelmedim. Şöyle bir fiyatları kontrol edelim dedim" ifadelerini kullandı. Bir başka müşteri, "Biri 16 lira diyor, 15 diyor. Gezeceğiz bir hangisi uygun olursa alacağız, bir bakıyoruz" dedi.