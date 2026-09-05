Yeni Endüstri Bölgeleri İlan Edildi

Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ile Eskişehir'in İnönü ilçelerindeki bazı alanların endüstri bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki alanın "Sakarya Ferizli Endüstri Bölgesi", Kaynarca ilçesindeki alanın "Sakarya Kaynarca Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesi uygun bulundu.

Ayrıca Eskişehir'in İnönü ilçesindeki alan "Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilirken, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin sınırları da yeniden belirlendi.

Kaynak: AA