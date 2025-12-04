Sakarya'dan 11 ayda 5 milyar 389 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, 11 ayda 5 milyar 389 milyon 758 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Sakarya, ocak-kasım döneminde ülke ihracatına yüzde 2,51 katkı sundu.

Bu süreçte 146 ülke ve 8 serbest bölgeye 5 milyar 389 milyon 758 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84,4 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kentteki Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 4 milyar 529 milyon 879 bin dolar dış satım yapıldı.

Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 157 milyon 500 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 87 milyon 330 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 76 milyon 128 bin dolarla çelik, 69 milyon 37 bin dolarla makine ve aksamları sektörü olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde kentten en fazla ihracat, 766 milyon 736 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 745 milyon 742 bin dolarla Polonya, 583 milyon 763 bin dolarla İspanya, 562 milyon 764 bin dolarla Birleşik Krallık, 438 milyon 324 bin dolarla Almanya takip etti.

Kasımda 629 milyon 249 bin dolarlık ihracat

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altuğ, TİM tarafından açıklanan verilere göre, kentin kasımda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 20'lik artış, bu yılın ekimine göre ise yüzde 9,9'luk düşüşle 629 milyon 249 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

11 aylık ihracatın 5,4 milyar dolara yaklaştığını, en çok dış satım yapan 7. il konumunu koruduklarını ve 25 ana sektörde ürün ihraç ettiklerini aktaran Altuğ, her dönemde ve fırsatta dünya için üreten, ülke için rekabet eden firmalara ve çalışanlarına teşekkür etti.