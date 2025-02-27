Sakarya'da Balık Fiyatları Hızla Düşüyor

Sakarya'da hava şartları sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, kar yağışı sonrasında tekneleri balıkla doldurdu. Tezgahlarda geçen hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsi, bu hafta 150 liradan alıcı buluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sakarya'da balık arzı azalmış, fiyatlar ise yüzde 100 artmıştı. Havanın mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar, tezgahları yeniden balıkla doldurdu. Geçtiğimiz hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsi, bu hafta 150 liradan alıcı bulmaya başladı. Geçen hafta 200 liradan satılan istavrit 120 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buluyor.

"Tarihte en bol sezonu yaşıyoruz"

Balık satıcısı Ramazan İbiş, kar yağışı sonrası balık miktarının arttığını belirterek, "Kar yağışı sonrası balıklar bollaştı. Bu sene 1 Eylül'de sezona başladığımızda palamut boldu, şu an hamsi de bol. Tarihte en bol sezonu yaşıyoruz. Kar yağdı, hamsi tekrar geri döndü. Bizde 'Efsane geri döndü' diyoruz. Karla birlikte Romanya ve Bulgaristan üzerinden İran'a gidip Türkiye sınırlarına geri dönen hamsi, yeniden tezgahlarda yerini aldı. Hamsi 2-3 gündür taze olarak satılıyor. Bunun haricindeki hamsiler 15 gün önce dondurulmuştu" dedi.

Fiyatlara da değinen İbiş, "Geçtiğimiz hafta hava muhalefetinden dolayı hamsi yok denilecek kadar az olduğu için fiyatlar yüksekti ama karla beraber havalar sakinleşti. Kayıklar denize açıldı, bol miktarda balık tutuldu. Hamsi, mezgit ve istavrit gibi balıkların fiyatlarının hepsi normale döndü. Hava muhalefetinden dolayı istavrit 200 liraydı, şu an 120 lira. Mezgitin fiyatı ise 150-200 lirayken, şimdi 100 lira. Hamsi kilosu 200 lirayken şimdi 150 lira. Balık sezonu devam ediyor. Müşteri de memnun, vatandaş da memnun" diye konuştu. - SAKARYA