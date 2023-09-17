- Sahte 'icra takibi' dolandırıcılarına dikkat

Avukat Gizem Gül Uzun: "Vatandaşlar gelen mesajlardan değil e-devlet üzerinden icra dosyalarını takip etmeli"

KAYSERİ - Kayseri Baro Avukatı Gizem Gül Uzun, sahte icra takibi dolandırıcılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar gelen mesajlardan değil e-devlet üzerinden icra dosyalarını takip etmeli" dedi.

Bazı vatandaşların dolandırıcılara inanarak paralarını kaptırdıklarını söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, "Son zamanlarda sahte icra takibi dolandırıcıları türedi ve bu şahıslar kişilere bir şekilde ulaşıyorlar. Numaraları KVKK'ya aykırı bir şekilde ele geçiriyorlar ve kapıda satış sözleşmesi zarar tazmin bedeli istiyorlar. Bunu da şu şekilde istiyorlar; "Kapınıza kargo gelmiş, siz bu kargoyu almamışsınız. Bu yüzden sizi icraya verdik. İcra takip dosyasını bize şu kadar meblağ ödemeniz gerekiyor" diyerek kişilerden para talep ediyorlar ve bazı kişiler kandırılarak bu parayı maalesef ödüyorlar. Bu konuda tavsiyemiz de öncelikle sahte icra takibi dolandırıcılarına dikkat edilmeli. Aynı zamanda kişi kendisi hakkında açılan bir icra takip dosyası olup olmadığını muhakkak sorgulamalı. Bu sorgulamayı da nasıl yapabiliriz? e-devlete giriş yapılmalı ve daha sonra arama motoruna UYAP vatandaş portalı yazılmalı. Bundan sonra sorgulama işlemleri çıkacaktır karşınıza. Oradan da dosya sorgula butonuna basılmalı. Oradan icra butonu seçilerek hakkınızda açılmış icra takibi var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Ancak diyelim ki kandırıldınız ve bu şekilde bir para gönderdiniz. Bu durumda da Cumhuriyet Başsavcılığı'na muhakkak suç duyurusunda bulunulmasını tavsiye ederiz" dedi.

Uzun, dolandırıcıların avukatların da bilgilerini çalarak vatandaşları kandırdıklarını söyleyerek, "Suç duyurusunda bulunulduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma bürosu bu işlerle ilgileniyor. Aslında bu dolandırıcılar var olmayan bir icra dosyası için para talep etmekte ve bu durumda "Kapınıza kargo gelmiş almamışsınız, internetten sipariş vermişsiniz ama almamışsınız. Hakkınızda bu yüzden icra takibi başlattık" gibi yalanlara inanmayın. Özellikle bu dolandırıcılar başka avukatların internet üzerinden bilgilerini ele geçiriyorlar. Bu husus benim de başıma geldi. Bilgiler dediğimiz gibi KVKK'ya aykırı bir şekilde ele geçiriliyor. Dikkat etmekte fayda var. Bazen de hiç avukat olmayan birinin ismi veriliyor sanki icra takibi başlatmış gibi. Bu hususlara dikkat etmekte fayda bulunmakta" ifadelerini kullandı.