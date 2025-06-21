Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor

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Cumhurbaşkanı kararıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Sivas'ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.

Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Sivas'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Sivas'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muğla ve Sinop'ta bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca, "Silvan Sulaması 1. Merhale Projesi (GAP) kapsamındaki Babakaya Tüneli İkmali" işinin yapımı amacıyla koordinatları verilen alanın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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