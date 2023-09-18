Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, DTİK Türkiye-Almanya Temsilcisi Seçildi

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye- Almanya Temsilcisi seçildi.

Şahinler Holding'den yapılan açıklamaya göre, DTİK, ülke temsilcileri seçimini tamamlandı. Bu kapsamda Şahin, seçimlerde yüksek oy farkıyla DTİK Türkiye- Almanya Temsilcisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, DTİK ülke temsilcilerinin seçildiği gün büyük heyecan yaşadıklarını ve bu önemli günü zaferle tamamladıklarını belirtti.

Şahin, "Seçimden önce Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya'daki Türklere bir resepsiyon verdi. DEİK yönetim kurulu üyesi Steven Young da seçim öncesi kuralları açıkladı ve adaylara başarılar diledi. Sonrasında ben de Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da güçlendirmek için neler yapacağımı ve misyonumuzu anlattım." ifadelerini kullandı.

"Türklerin yoğun olduğu şehirlerde yaşayan yetkin arkadaşlardan temsilciler seçeceğiz"

Seçimi büyük bir farkla kazandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün temsilcisi oldum. Bundan sonra ilk adım olarak, Türklerin yoğun olduğu şehirlerde yaşayan yetkin arkadaşlardan temsilciler seçeceğiz. Türkiye'mizin Türk Cumhuriyetlerle beraber yurt dışında yaklaşık 8 milyon kişilik diasporası bulunuyor. Türk diasporasının en güçlü olduğu ülke ise Almanya. Şimdi 1990'lardan itibaren yaptığımız gibi yeniden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmek, tam üyelik hedefine ulaşmasını sağlamak için Almanya ve Avrupa'daki güçlü networkümüzü harekete geçireceğiz. Avrupa Başkanı seçilen Turgut Torunoğulları'nı da tebrik ediyorum. Turgut Bey ile iyi bir sinerji yaratarak başarılı işlere imza atacağımıza eminim. Başta DEİK Yönetim Kurulu'na, DEİK ve DTİK çalışanlarına, oy veren, katılan ve iki gün boyunca ilgisini, desteğini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."